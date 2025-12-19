Tayvan metrosunda sis bombalı ve bıçaklı saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tayvan'ın başkenti Taipei'de metro istasyonuna sis bombası atıldı. Saldırgan sis bombasını atmasının ardından elindeki bıçakla çevrede bulunanlara rast gele saldırdı.

ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edilirken çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olay metroda büyük paniğe neden olurken güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle kaçmaya çalışan saldırgan istasyonun yan tarafındaki bir alışveriş merkezinde yaralı olarak ele geçirildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığını ve iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SALDIRGAN 5. KATTAN ATLADI

Polisin ilk verdiği bilgilere göre 27 yaşındaki saldırganın AVM'de 5. kattan kendini attığı, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken metro seferleri kısa bir süreliğine durduruldu. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı.