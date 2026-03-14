Taziye için gelmişti... Kalbi duran vatandaş 2 saatte hayata döndürüldü

İstanbul’dan memleketi Van’a taziye ziyareti için gelen 59 yaşındaki Hadi Kaya, aniden fenalaşarak yere yığıldı. 112 Acil Servis ekiplerince kalbi durmuş (kardiyak arrest) halde Lokman Hekim Van Hastanesine getirilen Kaya’ya, acil serviste yoğun müdahale yapıldı. Tıbbi prosedürlerin aksine, umudun kesilmediği müdahale yaklaşık 2 saat boyunca devam etti. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve ekibi, hastayı hayata döndürmek için yaklaşık 30 kez şok uyguladı. 2 saatin sonunda kalbi yeniden çalıştırılan Kaya, acilen anjiyoya alındı. Ana damarının tıkalı olduğu tespit edilen hasta, başarılı bir operasyonla damarı açılarak yoğun bakıma alındı. 24 saat sonra uyanan ve sağlığına kavuşan Kaya, hastaneden şifa ile taburcu edildi.

"ISRARLA 2 SAATE YAKIN MÜDAHALE ETTİK"

İHA muhabirine konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, hastanın kalbinin durmuş vaziyette getirildiğini hatırlattı. Prof. Dr. Tuncer, "Tıbben hastalara yarım saat ya da 45 dakika müdahale edildikten sonra işlem sonlandırılır; ancak biz bu hastamızda ısrarla 2 saate yakın müdahale ederek, belki 20-30 sefer şok uygulayarak kalbi yeniden çalıştırmayı başardık. Daha sonra hastayı anjiyoya aldığımızda ana damarının tıkalı olduğunu gördük ve o damarı açtık. Entübe halde yoğun bakıma aldığımız hastamız 24 saat sonra uyandı ve şu anda şifayla taburcu ediliyor. Burada vermek istediğimiz mesaj şudur: Eğer yolda düşüp bayılan, kalbi duran hastalar hızlı bir şekilde acil servise getirilir ve müdahale yerinde, zamanında yapılırsa birçok hastamız bu şekilde kurtulabilmektedir" dedi.

"ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDEN İTİBAREN YAKIN HAFIZASI YERİNE GELMEYE BAŞLADI"

Hastanın uyandıktan sonra bir müddet yakın hafıza sorunu yaşadığını ancak tedavinin üçüncü gününden itibaren hafızasının da yerine gelmeye başladığını dile getiren Tuncer, "Kardiyak arrest dediğimiz, kalbi duran hastaların birçoğunda beyin fonksiyonları geri gelmez; beyin ölümü gerçekleşir ve hastalar uzun süre yoğun bakımlarda yatar. Ancak bu hastamızda zamanında müdahaleyle başarı sağladık. Bu hastamızın en büyük şansı, hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılması ve zamanında müdahale edilmesidir. Hasta uyandıktan sonra bir müddet yakın hafıza sorunu yaşadı; geçmişi hatırlıyor ancak bulunduğu yeri çıkaramıyordu. Kendisi aslında İstanbul’da ikamet eden bir hastamız olup buraya taziye ziyareti için gelmişti. Tedavisinin üçüncü gününden itibaren yakın hafızası da yerine gelmeye başladı" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR KRİZ GEÇİRDİĞİMİ VE KALBİMİN DURDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Kalbi durmuş vaziyette hastaneye getirilen 59 yaşında Hadi Kaya isimli vatandaş ise "İstanbul’da ikamet ediyoruz, taziye için gelmiştik. Sabah uyanıp aşağı indim, o sırada başım döndü ve düşmüşüm; sonrasını hatırlamıyorum. Bana büyük bir kriz geçirdiğimi ve kalbimin durduğunu söylediler. Hocalarımızın iki saat süren yoğun müdahalesiyle hayata dönmüşüm. Şu an iyiyim ve günden güne daha iyiye gidiyorum. Müdahalede bulunan tüm doktorlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır