ABD-İran müzakerelerindeki gelişmeler sonrası Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde somut adımlar atıldı. ABD-İran heyetleri arasında müzakere metni hazırlandı, imzalanmayı bekliyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı" dedi. Pakistan "ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metni hazırlandı" dedi.

BAKAN FİDAN KATAR BAŞBAKANI VE ABD'Lİ İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ

Savaşı bitirmeye yönelik bu gelişmelerin ardından Dışişleri Hakan Fidan yoğun diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Katar Başkabakaı Al Sani ve ABD'li müzakericilerle telefonda görüştü. Görüşmelerde ABD ve İran araısndaki müzakerelerle ilgili görüş alışveirşinde bulundu.