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Taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde içerisinde taziye ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu minibüs, otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrilerek takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı
Çiğdem Sevinç

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Aliağa ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde taziye ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu H.Ş. yönetimindeki minibüs, İstanbul yönünden Menemen istikametine giderken otoyolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çarptıktan sonra devrilerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen otoyol jandarması olay yeri güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yolculardan Ömer Özer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan E.Ö., M.Ö., U.Ö., A.Ö., S.Ö., Y.Ö., Ş.Ö., A.A., H.Ş. ve T.A. ambulanslara hastanelere sevk edildi. Ömer Özer'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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TAZİYE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Otoyolda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasında araçta bulunanların Tekirdağ'da bir taziye ziyaretinde bulunduktan sonra İzmir’e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Bu arada kaza nedeniyle otoyolda da araç yoğunluğu oluştu. Minibüs çekilip, yol temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kaza yara
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