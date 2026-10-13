TBB seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Tahir Büyükakın oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından gözler, 15 Ekim Perşembe günü Ankara'da olağanüstü yapılacak Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliği seçimine çevrildi. Başkanvekilliği seçimi öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Cumhur İttifakı’nın adayı olabileceği öne sürülürken iddiaları AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus doğruladı.

‘BAŞARILAR DİLİYORUM’

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talus, “Türkiye Belediyeler Birliği’nin 15 Ekim Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Talus’un paylaşımına cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Güzel temennileriniz ve kıymetli desteğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde, hem Kocaelimiz hem de ülkemiz için omuz omuza çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.