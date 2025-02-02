HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'teğmenler' açıklaması: Ceza disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'teğmenler' açıklaması: Ceza disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.02.2025 13:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kılıçlı yemin töreni soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili olarak konuştu. Kurtulmuş, "Teğmenlere ceza bir disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'teğmenler' açıklaması: Ceza disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler hakkında karar Cuma günü açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, değerlendirmede bulundu.

"DİSİPLİN MESELESİDİR, VERENLERİN TAKDİRİDİR"

Kurtulmuş, "Teğmenlere ceza bir disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir" dedi.

"BOLU YANGINI KONUSUNDA CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKMALI"

TBMM Başkanı, Bolu’daki Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına da değindi. Kurtulmuş, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, "Bolu yangını konusunda cezasızlık algısı bir an evvel ortadan kalkmalı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yıl yurt dışında yaşadı, memlekete dönüp o işe başladı

16 yıl yurt dışında yaşadı, memlekete dönüp o işe başladı

Oyunculara vergi şoku: 150 sanatçı artık "riskli"! 100 milyon liradan fazla kazanç...

Oyunculara vergi şoku: 150 sanatçı artık "riskli"! 100 milyon liradan fazla kazanç...

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Yasak aşktan şüphelenip hastane müdürünü vurdu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Mesajları yanlış anladı

Yasak aşktan şüphelenip hastane müdürünü vurdu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Mesajları yanlış anladı

Muğla açıklarında deprem! Ege beşik gibi sallanıyor

Muğla açıklarında deprem! Ege beşik gibi sallanıyor

Enkaz altında 260 saat! Asrın felaketinde nasıl hayatta kaldığını anlattı...

Enkaz altında 260 saat! Asrın felaketinde nasıl hayatta kaldığını anlattı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.