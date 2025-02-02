TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'teğmenler' açıklaması: Ceza disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler hakkında karar Cuma günü açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, değerlendirmede bulundu.
Kurtulmuş, "Teğmenlere ceza bir disiplin meselesidir, verenlerin takdiridir" dedi.
TBMM Başkanı, Bolu’daki Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına da değindi. Kurtulmuş, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, "Bolu yangını konusunda cezasızlık algısı bir an evvel ortadan kalkmalı" ifadelerini kullandı.
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