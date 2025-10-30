HABER

TBMM Başkanı Kurtulmuş 16. toplantıda duyurdu: "Yeni safhaya geçildi"

Terörsüz Türkiye süreci için TBMM komisyonu 16. kez toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş süreçte yeni bir safhaya geçildiğini belirterek "Artık nihai rapor aşamasına geçiyoruz. Genel çerçeveyi teklif edeceğiz. TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir" şeklinde mesaj verdi.

Hazar Gönüllü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" bugün 16. kez toplandı.

"YENİ SAFHAYA GEÇİLDİ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantının açılışında yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

  • Komisyon tarihi bir görev üstlendi. Çalışmaları gayet başarılı. Türk demokrasisi için örnek teşkil ediyor. Tüm kararlar ittifakla alındı.
  • İmralı’nın son açıklamasıyla yeni safhaya geçildi. Artık nihai rapor aşamasına geçiyoruz. Genel çerçeveyi teklif edeceğiz. TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir.

"MÜZAKERELERİMİZDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU OLMADI"

  • Burası bir anayasa değişiklik komisyonu değildir. Anayasa değişikliği müzakerelerimizin hiçbir noktasında söz konusu olmadı.
  • Türkiye modeli diyebileceğimiz bu model önümüzdeki dönemde başarıya ulaşınca birçok ülkede örnek alınacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Bugünkü komisyon toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgi verecek.

