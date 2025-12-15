HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mehmet Akif Ersoy "Uyuşturucu kullanmadım" demişti! Test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme Ersoy dahil 4 kişinin tutuklanmasına karar vermişti. İfadesinde "Uyuşturucu kullanmadım" diyen Ersoy'un test sonucu belli oldu. Tutuklanan Mustafa Manaz ve gözaltındayken gazeteciye saldıran Ufuk Tetik'in de test sonuçları belli oldu.

Mehmet Akif Ersoy "Uyuşturucu kullanmadım" demişti! Test sonucu belli oldu
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Mehmet Akif Ersoy "Uyuşturucu kullanmadım" demişti! Test sonucu belli oldu 1

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANMIŞTI

Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Savcılık ifadesinde Ersoy, "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Grup seks iddialarının hepsi yalan." demişti.

Mehmet Akif Ersoy "Uyuşturucu kullanmadım" demişti! Test sonucu belli oldu 2

TEST SONUCU BELLİ OLDU

Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktığı aktarıldı. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte tutuklanan Mustafa Manaz’ın da kokain testi pozitif çıktı.

Gözaltı sırasında gazeteciye saldıran ve tutuklanan Ufuk Tetik’in de uyuşturucu testi pozitif çıktı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan, gözaltına alınıp uyuşturucu testi sonucu belli olan isimleri paylaştı.

Mehmet Akif Ersoy "Uyuşturucu kullanmadım" demişti! Test sonucu belli oldu 3

15 Aralık 2025
15 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boş havuza düşen yavru karacayı itfaiyeciler kurtardıBoş havuza düşen yavru karacayı itfaiyeciler kurtardı
Yabancı uyruklu şahsın evinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildiYabancı uyruklu şahsın evinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy uyuşturucu istanbul cumhuriyet başsavcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.