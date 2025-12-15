Mehmet Akif Ersoy "Uyuşturucu kullanmadım" demişti! Test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Savcılık ifadesinde Ersoy, "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Grup seks iddialarının hepsi yalan." demişti.
Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktığı aktarıldı. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte tutuklanan Mustafa Manaz’ın da kokain testi pozitif çıktı.
Gözaltı sırasında gazeteciye saldıran ve tutuklanan Ufuk Tetik’in de uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Gazeteci Burak Doğan, gözaltına alınıp uyuşturucu testi sonucu belli olan isimleri paylaştı.
