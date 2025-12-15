Mehmet Akif Ersoy "Uyuşturucu kullanmadım" demişti! Test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANMIŞTI

Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Savcılık ifadesinde Ersoy, "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Grup seks iddialarının hepsi yalan." demişti.

TEST SONUCU BELLİ OLDU

Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktığı aktarıldı. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte tutuklanan Mustafa Manaz’ın da kokain testi pozitif çıktı.

Gözaltı sırasında gazeteciye saldıran ve tutuklanan Ufuk Tetik’in de uyuşturucu testi pozitif çıktı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan, gözaltına alınıp uyuşturucu testi sonucu belli olan isimleri paylaştı.