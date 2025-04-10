HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Koruma Daire Başkanlığı personelini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Murat Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Koruma Daire Başkanlığı personelini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki personel başta olmak üzere Türk Polis Teşkilatı'na mensup tüm polislerin gününü kutladı ve ülkenin birliği ve bütünlüğü için şehit ve gazi olmuş polisleri andı.

TBMM-BASKANI-KURTULMUS-MECLIS-KORUMA-DA_652539_193355

Meclis’in güvenliğinin polislere emanet olduğunu belirten Kurtulmuş, TBMM başta olmak üzere ülke genelinde huzurun ve asayişin sağlanmasında canları pahasına görev icra eden polis teşkilatı mensuplarına başarı diledi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görev yapan emniyet personelimizle bir araya geldik. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın nezdinde, ülkemizin dört bir yanında milletimizin huzuru için fedakarca çalışan tüm polislerimize üstün başarılar diliyorum" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da şiddetli fırtına yıkımı beraberinde getirdiTekirdağ'da şiddetli fırtına yıkımı beraberinde getirdi
Karda kayan TIR şantiye ofisine çarptı!1 kişi yaralandıKarda kayan TIR şantiye ofisine çarptı!1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

CHP'li Ali Mahir Başarır: "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı"

CHP'li Ali Mahir Başarır: "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı"

Terim bu sefer de 45 dakikada yaptı! Arabistan'da en çok o konuşuluyor...

Terim bu sefer de 45 dakikada yaptı! Arabistan'da en çok o konuşuluyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.