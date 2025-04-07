TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Gebali ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150’nci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali El Gebali ile görüştü. Kurtulmuş’un, Gebali ile Taşkent Kongre Merkezi’nde gerçekleşen görüşmesinde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ve Mısır halkları arasındaki dostluğun tarihi bir geçmişe dayandığını, halklar arasındaki bu kardeşlik bağlarının ikili ilişkilerin gelişmesine güçlü katkı sağladığını belirtti. İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü, katliam boyutlarını aşan soykırımı karşında, bölge ülkelerinin eş güdüm halinde hareket etmesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, İsrail’in agresif tavrının, bölgeyi ateşe sürüklediğini, buna karşı Türkiye ve Mısır başta olmak üzere İslam dünyasına, insanlıktan, insaftan ve vicdandan yana olan bütün ülkelere büyük bir sorumluluk düştüğünü vurguladı. Kurtulmuş, İsrail’in Gazze halkını Sina’ya çekmesinin gayriinsani bir yaklaşım olduğunu ve bu noktada Mısır’ın ortaya koyduğu tavrı desteklediklerini bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail’in 1948’den beri izlediği yayılmacı politikasındaki en büyük gücünün elindeki imkanlara dayanmadığını, İsrail’in en büyük gücünün İslam dünyasının dağınıklığı, parçalanmışlığı ve inisiyatifsiz hale getirilmesi olduğunu kaydetti. Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini ve Mısır’ın desteklerine müteşekkir olduklarını dile getiren Kurtulmuş, 18 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek 'Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı' için davetini de ileterek, Filistin dostlarının, her platformda güçlü bir Filistin vurgusu yapması, ellerindeki imkanları kullanarak bu alandaki mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır