TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Bişkek'te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesi'nin, Türk dünyasının yükselen yıldızlarından birisi olduğunu belirtti. Üniversitede şu an 6 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ve şimdiye kadar 13 bin öğrencinin buradan mezun olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Manas Üniversitesi'nin, sadece Türkiye ve Kırgızistan arasında ortak bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, dünyadaki üniversiteler arasında da ilk 1000 içerisine girdiğini söyledi.

Dünyanın fevkalade önemli bir değişim döneminden geçtiğini, insanlık tarihinde bu hızlı değişimin çok nadir görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Dünyadaki dengelerin yeniden değiştiği, yeni bir dünyanın oluşmaya başladığı bir dönemin tam başlangıcındayız. Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir bölge, hiçbir coğrafya tek başına dünyayı yönetebilecek güce kavuşmayacak. Hele hele dünyanın başta üretim kapasitesi olmak üzere birçok imkanının Asya'ya doğru kaydığını düşünürsek, yeni bir dönemin Asya için de başladığını, dünya dengelerinde de Asya ülkelerinin fevkalade önemli bir hale geldiğini görmüş olacağız.”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu çerçevede gelecek dönemin en temel özelliklerinden birini, dünyanın artık çok kutuplu, çok merkezli bir hale gelmesi olarak nitelendirerek, "Bu çok merkezli dünyada da hiç şüphesiz Türk dünyası fevkalade büyük bir güce, fevkalade büyük bir imkana sahiptir. Rahmetli Cengiz Aytmatov, 'Önümüzde yeni bir dönem açıldı.' diyor. Belki bugünü bu şekliyle tam görmüş değildi ama bir şeyi gördüğünde hiç şüphe yok. O da yeniden Türk dünyasının değerli hale geleceği; Türk ülkelerinin, Türk devletlerinin güçlü hale geleceği ve onlar için de yeni bir kapının yeni bir fırsat penceresinin açılacağıydı” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'ya ve Avrupa'nın içlerine kadar olan geniş coğrafyada 300 milyonluk bir Türk dünyasının bulunduğunu; bu Türk dünyasının genç nüfusa, yeraltı ve yer üstü kaynaklarına sahip olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Böylesine büyük avantajlara sahip olan Türk dünyası, öyle ümit ediyoruz ki geleceğin dünyasının yükselen yıldızlarından birisidir ve inşallah bu gücü en güzel şekilde değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Türk devletlerinin kültürel bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Köklerimize dönmek, köklerimizdeki büyük medeni, kültürel mirasın farkına varmak ve bu mirasın üzerinden yeniden toplumlarımızı inşa etmek en önemli ödevimizdir” dedi.

Programda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Alpaslan Ceylan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Almaz İbraev de yer aldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır