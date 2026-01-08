HABER

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye mesajı: Halep ve 10 Mart Mutabakatı'nı işaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye'deki son duruma ilişkin "Umudumuz Halep’teki çatışmaların sonlandırılması, 10 Mart Mutabakatı’na uyulması ve Suriye’de çoğulcu bir rejimin kurulmasıdır" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Melis’te görev yapan basın mensuplarını ziyaret ediyor.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Kurtulmuş, TBMM'deki cinsel istismar olayı hakkında "Konu bana aksettiğinde hemen etkin bir soruşturma başlattık. 5 kişi adli makamlara sevk edildi. İdari soruşturma yapılabilecek en süratli, titiz ve etkili şekilde yerine getirildi. 16 Ocak’ta ilk mahkeme olacak, Meclis'in hukuk bürosu da sonuna kadar takip edecek" dedi.

Kurtulmuş, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin ise "Umudumuz Halep’teki çatışmaların sonlandırılması, 10 Mart Mutabakatı’na uyulması ve Suriye’de çoğulcu bir rejimin kurulmasıdır" diye konuştu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Numan Kurtulmuş
