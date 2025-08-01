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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üç genel başkana 'komisyon' teşekkürü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "terörsüz Türkiye" komisyonu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üç genel başkana 'komisyon' teşekkürü
Hazar Gönüllü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini, 5 Ağustos saat 11.00'de TBMM'ye davet etti.

Kurtulmuş daha sonra komisyona üye vermeleri ve sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya’yı telefonla arayarak teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş
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