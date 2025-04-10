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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Koruma Daire Başkanlığı personelini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Murat Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Koruma Daire Başkanlığı personelini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki personel başta olmak üzere Türk Polis Teşkilatı'na mensup tüm polislerin gününü kutladı ve ülkenin birliği ve bütünlüğü için şehit ve gazi olmuş polisleri andı. Meclis’in güvenliğinin polislere emanet olduğunu belirten Kurtulmuş, TBMM başta olmak üzere ülke genelinde huzurun ve asayişin sağlanmasında canları pahasına görev icra eden polis teşkilatı mensuplarına başarı diledi.

Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görev yapan emniyet personelimizle bir araya geldik. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın nezdinde, ülkemizin dört bir yanında milletimizin huzuru için fedakarca çalışan tüm polislerimize üstün başarılar diliyorum" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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tbmm
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