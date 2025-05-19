TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarih verdi! Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak?

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından "Terörsüz Türkiye" olarak tanımlanan süreçte adımlar hızlanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis bünyesinde "milli birlik ve dayanışma komisyonu" kurulmasını teklif etmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan o öneriye ilişkin açıklama geldi.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLER HEP BİRLİKTE SÜRECE OMUZ VERECEĞİZ"

Kurtulmuş, "TBMM'de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz." dedi. "Terörsüz Türkiye" sürecinde "al-ver pazarlığı" olmadığını kaydeden Kurtulmuş, şimdiki beklentinin silahların teslim edilmesi olduğunu aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen törenin ardından Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, Bahçeli'nin çağrısı sonrası merak edilen "Komisyon kurulacak mı?" sorusunu yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz. Komisyonun nasıl olacağı konuşulur."

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulacak komisyon için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığını belirten Kurtulmuş, "Şu anda TBMM'de komisyon nasıl kuruluyorsa bunun için özel bir yasa çıkarmaya gerek olmayabilir. Ama bir modalitesini çalışacağız. Burada siyasi partilerin görüşlerini de farklı kanaatleri de alarak bir istikamet çizeceğiz." dedi.

"YAZ BİTMEDEN SÜREÇ TAMAMLANABİLİR"

Terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması sonrası silahların ne zaman bırakılacağı da merak ediliyordu. Kurtulmuş, "Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir" dedi.