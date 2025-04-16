TBMM'de Can Atalay gerilimi! AK Partili vekiller Genel Kurul'u terk etti: "Yaptığınız çok yanlış"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 30 Ocak 2024'te Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararının okunması ve TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonrası verilen, "yok hükmünde" kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

AK PARTİLİ VEKİLLER GENEL KURUL'U TERK ETTİ

Kararın okunduğu sırada bazı AK Parti milletvekilleri, Genel Kurul'u terk ederken, bazıları "yaptığınız çok yanlış" diyerek tepki gösterdi.

Kararın okunmasının ardından CHP'li milletvekilleri alkışlarken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile bazı AK Parti milletvekilleri "Bu yaptığınız çok yanlış" diyerek tepki gösterdi. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

CHP'Lİ İSİMDEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili karar hükmünün Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından TBMM Genel Kurulunda okutulmasına ilişkin, "Şu haliyle Meclis'in gündeminde Atalay'ın AYM kararında ifade edildiği gibi tahliye edilmesi, hakkındaki yargılamanın durması ve gelip görevini yapmasının yerine getirilmesi gibi bir görev vardır ve bu görev de öncelikle Meclis Başkanımıza düşmektedir." ifadesini kullandı.