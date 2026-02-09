HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM'de cinsel istismar skandalı... 5 sanıktan 4'ü tahliye

TBMM’de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 4’ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

TBMM'de cinsel istismar skandalı... 5 sanıktan 4'ü tahliye
Doğukan Akbayır

TBMM’de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 4’ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

TBMM de cinsel istismar skandalı... 5 sanıktan 4 ü tahliye 1

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Meclis lokantasında çalışan 5 sanık hakkında, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Eylemlerin, çocuğa karşı cinsel taciz suçunu oluşturduğu kaydedilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasta buzağıya evinde baktıHasta buzağıya evinde baktı
Adliyede sır ölüm! Tuvalet detayı akılları karıştırdıAdliyede sır ölüm! Tuvalet detayı akılları karıştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.