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TBMM’de dikkat çeken protesto: Tüm meclisi davet etti! Mecliste salavat getirdi...

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Çiğdem Sevinç

Leman dergisindeki tartışmalı karikatüre tepki olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda salavat getirdi. Bazı milletvekilleri de bu çağrıya eşlik etti.

Leman dergisinde yayınlanan ve kamuoyunda geniş tepki çeken karikatürün ardından, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda dikkat çeken bir çıkış yaptı. Hacıoğulları, karikatüre tepki olarak kürsüde salavat getirdi ve tüm milletvekillerini bu çağrıya katılmaya davet etti.

TBMM’de dikkat çeken protesto: Tüm meclisi davet etti! Mecliste salavat getirdi... 1

“GÜZELLİKLE KARŞILIK VERECEĞİZ”

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Hacıoğulları, "Biz bir karikatüre güzellikle karşılık vereceğiz" dedi. Konuşmasının devamında, "Burada, Gazi Meclis’te tüm partilerden vekillerimizle birlikte salavat getirelim" çağrısında bulundu. Hacıoğulları'nın bu çağrısına bazı milletvekilleri eşlik etti.

TBMM’de dikkat çeken protesto: Tüm meclisi davet etti! Mecliste salavat getirdi... 2

TEPKİ ÇEKEN KARİKATÜR

Leman dergisinde yayınlanan karikatürde, kullanılan semboller ve dini figürlerin sunumu, toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlık yarattı. Başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Hz. Musa’ya (A.S.) yönelik çağrışımlar içerdiği düşünülen görsel, dini değerlere hakaret olarak yorumlandı.

TBMM’de dikkat çeken protesto: Tüm meclisi davet etti! Mecliste salavat getirdi... 3

SİYASİ TEPKİLER ÇOĞALIYOR

Karikatüre yönelik tepkiler, yalnızca sosyal medya ile sınırlı kalmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gibi birçok siyasi isim, Leman dergisinin çizimini kınayan açıklamalarda bulundu.

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tbmm Yücel Arzen Leman
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