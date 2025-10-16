HABER

TBMM’de HSK’ya üye seçimi için alt komisyon kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için alt komisyon kuruldu. Karma Komisyon 23 Ekim Perşembe günü toplanarak, TBMM Genel Kurulunca seçilecek bir üyenin 3 katı adayı belirleyecek.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’unda, HSK’da boşalacak olan bir üyelik için aday seçimi dolayısıyla alt komisyon kuruldu. Komisyon, AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Özbudun, "Şu ana kadar, 10 Ekim 2025 mesai saati bitimine kadar toplam 31 başvuru yapılmıştır. Bunlardan 7'si üniversite öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır, 24'ü avukatlara aittir ve bu 31 kişilik isim listesi bilgilerinize sunulmuştur. Evvelce, Karma Komisyonumuzun yerleşik uygulamalarını dikkate aldığımızda ve yapılan başvuruların sayısını dikkate aldığımızda bir alt komisyonun kurulması uygun görülmüştür. Bu nedenle, bugünkü toplantımızda ilk olarak bir alt komisyonun kurulması hususunu oylayacağız böylece toplantımızı başlatacağız" dedi.

BAŞVURULAR KARMA KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

TBMM Başkanlığının başvuru yapan aday adaylarının evraklarını Karma Komisyona gönderdiğini belirten Özbudun, Genel Kurulca seçilecek bir üyelik için Karma Komisyonca 3 adayın belirleneceğini söyledi. Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle, 5 kişiden oluşan alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Alt komisyona, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcal, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan seçildi.

KOMİSYON 23 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK

Aday adaylarının, ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek alt komisyon, çalışmalarını 21 Ekim Salı günü saat 15.00'e kadar tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığı'na sunacak. Karma Komisyon 23 Ekim Perşembe günü toplanarak, TBMM Genel Kurulunca seçilecek bir üyenin 3 katı adayı belirleyecek.

(İHA)

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
