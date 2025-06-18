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TBMM Genel Kurulu’nda gerginlik! DEM Partili Aslan'ın 'Talat Paşa' ile ilgili sözlerine İYİ Partili Sunat'tan tepki

TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında gerginlik yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan söz aldı. Aslan, Mansur Yavaş’ın Talat Paşa’nın anıtının yapıldığını söyleyerek, Talat Paşa’nın yüzbinlerce Ermeni'nin ölümünden sorumlu olduğunu öne sürdü. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Aslan’ı uyardı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da Aslan'a tepki göstererek "Emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edemez" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda gerginlik! DEM Partili Aslan'ın 'Talat Paşa' ile ilgili sözlerine İYİ Partili Sunat'tan tepki

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Mansur Yavaş’ın Talat Paşa’nın anıtının yapıldığını söyleyerek, Talat Paşa’nın yüzbinlerce Ermeni'nin ölümünden sorumlu olduğunu öne sürdü.

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İYİ PARTİLİ SUNAT'TAN TEPKİ

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Aslan’a tepki göstererek, "Maalesef görüyoruz ki bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları tarihi saptırarak ve Yüce Türk milletine iftira atarak ve burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. Şunu bilin ki Türk milleti olarak ne Talat Paşa'ya ne sözde Ermeni soykırımı denilen ve yabancı kaynakların emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edemez" şeklinde konuştu.

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Sunat’a DEM Parti grubu tepki gösterdi. DEM Parti grubu Sunat’a tepkilerine devam edince İYİ Parti Denizli Milletvekili ve Katip üye Yasin Öztürk, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’e tepki gösterdi.

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Bunun üzerine Bingöl oturuma 10 dakika ara verdi.

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Aranın ardından Başkanvekili Tekin Bingöl, İYİ Partili Katip üye Yasin Öztürk’e kınama cezası verilmesini talep etti. Öztürk’e kendini savunması için on dakika süre verildi. Öztürk, Türk milletine hakaret edildiğini söyledi. Daha sonra yapılan oylamada Öztürk’e kınama cezası verildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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