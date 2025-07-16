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TBMM Genel Kurulu'nda 'LGS' tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulu’nda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarıyla ilgili tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 'LGS' tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da grup başkan vekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bölümde, 'LGS' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu nda LGS tartışması yaşandı 1

'KİMDEN NE KADAR RÜŞVET ALDINIZ'

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bugün Genel Kurul’da görüşülmesi beklenen enerji ve maden alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili, "Millet adına yetki aldınız, onlar adına yasa yapacaktınız ancak 3 şirketin maden çıkarmasını istiyorsunuz. Hem diyorsunuz ki, 'Koordinatları veriyoruz merak etmeyin.' İyi bir şeyse tüm Türkiye'de yapın, neden sadece Muğla'da belli koordinatlarda yapıyorsunuz. Kime ne söz verdiniz, kimden ne kadar rüşvet aldınız da, 'Yüce Meclis' dediğiniz Meclis'i gece gündüz çalıştırıp zeytin katliam yasası getirmeye çalışıyorsunuz, buna nasıl elleriniz kalkacak, nasıl izin vereceksiniz, bölgelerinize nasıl gideceksiniz, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız?" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu nda LGS tartışması yaşandı 2

'BİZİ CHP'Lİ BELEDİYELERLE KARIŞTIRDI'

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'e cevap vermek üzere söz aldı. Akbaşoğlu, "Ülkemizin çıkarları açısından, elektriğin üretimi ve enerjinin çeşitliliği bakımından, gerçekten Türkiye'nin milli ve yerli kaynaklarının mutlaka kullanılması gerekliliği zorunluluğuna binaen; Türkiye'nin menfaatini, milletimizin menfaatini gözeterek teklif ettiğimiz, 'Enerji Kanunu' içerisinde bulunan maddelere ilişkin, 'Rüşvet mi aldınız?' gibi bir soru yönelterek bizi herhalde CHP'li belediyelerle karıştırdı" diye konuştu.

'BURADA BİR KAMU ZARARI VAR'

Genel Kurul’da AK Parti ve CHP'li vekiller arasında sataşma yaşanırken söz alan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Elektrik üretmek için illa o zeytinleri katletmek mi lazım? Burada bir kamu zararı var. Üstelik bu kamu zararı sadece milyar dolarlık bir zarar değil telafi edemeyeceğiniz doğa katliamı; bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer burada kirli bir ilişki yoksa niye bu pisliğin içerisine elinizi sokuyorsunuz? Sokmayın elinizi. İhale yapılmış, şartlar belli, üstünün zeytin olduğu belli, kesilemeyeceği belli, 'Zeytin Yasası' belli. Son 22 yılda 10 kere 'Zeytin Yasası' değiştirdiniz. Sizin bu zeytinle alıp veremediğiniz nedir? AKP'nin zeytinle imtihanı; çekin elinizi zeytinden, düşün zeytincinin yakasından" dedi.

'TURHAN ÇÖMEZ KAMUOYUNU ALDATIYOR'

Ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in LGS kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarıyla ilgili sosyal medyada dezenformasyon yaptığını belirterek, "Sayın mevkidaşınız Turhan Çömez beyin çok açık ve seçik bir şekilde yalan bir tweetle bütün kamuoyunu aldatması, yanlış yöne yönlendirmesiyle ilgili husus da notlarımda vardı ama değinemedim. Dolayısıyla kamu görevlileriyle ilgili çok açık ve seçik bir şekilde gerekli açıklamalarla ilgili merciler tarafından yapıldı, bunu kamuoyu biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu nda LGS tartışması yaşandı 3

Genel Kurul’da kürsüye gelerek değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de, "Ben bu konuşmayı Bakanınızın ifadesiyle, 'Geri zekalıya anlatır gibi anlatmayacağım'; onu kendisi yapar. Ben, vicdanı olan, izanı olan, ahlakı olan, vatan sevgisi olan, Allah korkusu olan herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım. LGS sınavı oldu, bir soru önergesi verdim, dedim ki: Sayın Bakan, 719 öğrenci tam puan almış. Bu öğrencilerin bana okullarını, bu öğrencilerin illerini ve perde arkasını cevap ver. Bakan Bey, lütfedip bu Parlamentoyu, bu Meclis'i muhatap alıp bir tek satır cevap vermemiş. Beni aramamış, bana bilgi vermemiş, Parlamentoya bilgi vermemiş" derken, AK Parti sıralarındaki milletvekilleri, 'Yalan söylüyorsun' diye tepki gösterdi. Çömez, bunun üzerine, "Bu, bahse konu okulun resmi sitesinde yayımlanmış, niye bunu inkar ediyorsunuz? Alın, görün ve utanın söylediklerinize. Benim sorularıma cevap veremiyorsunuz, bunu söyleyecek cesaretiniz yok, bunu söyleyecek siyasi ahlakınız yok" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

İYİ Partili Çömez'in açıklamaları esnasında AK Parti sıralarından tepkiler gelmeye devam ederken, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl birleşime 10 dakika ara verdi. Genel Kurul, birleşime verilen aranın ardından Yeni Yol grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu grup önerisi görüşmelerini sürdürüyor.

(DHA)

16 Temmuz 2025
16 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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