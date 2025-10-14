TBMM Genel Kurulu toplandı

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır halkının sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, vatandaşların şehirdeki devlet hastanesinin tıbbi cihaz ve donanım yetersizliğinden dolayı basit sağlık sorunlarında bile çevre illere gittiğini söyledi. Hun, bu durumun erken teşhis ihtimalini ortadan kaldırdığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığını Iğdır'ın sağlık sorunlarının çözülmesi için adım atmaya çağırdı.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Ankara'nın başkent oluşu"na ilişkin yaptığı konuşmada, Ankara'nın yalnızca siyasetin değil, ticaret, kültür ve edebiyatın da başkenti olduğunu söyledi.

Ankara'nın tarım ve sanayi şehri olduğunu belirten Çam, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda üniversiteler şehri ve diplomasinin merkezidir. Türk Devletleri Teşkilatı, Ankara'yı 2026 yılı için Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan etti. Seneye NATO Zirvesi, şehrimizde yapılacak. Devlet başkanları, liderler ve uluslararası kuruluşlar ve dünya medyası Ankara'da olacak. Ankara, artık sadece klasik bir başkent olmaktan çıkmış, dünya diplomasisine yön veren, mazlumlara sahip çıkan, zalimlere heybetli duruş sergileyen dünyanın en önemli siyaset merkezi olmuşken, suları akmayan, trafik sorunu öylece kalakalmış bir şekilde çözüm bekleyen bir şehir haline geldi maalesef."

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin yaptığı konuşmanın başında maden ocağında çalan acil durum siren sesini dinletti.

Amasra'da 2022 yılında meydana gelen maden kazasında 43 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bankoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayıştay raporları, uzmanlar, odalar hepsi uyarmıştı. Metan gazı değerleri tehlikeli seviyede, havalandırma yetersiz, sistem alarm veriyor. Madenciler 'ölüm geliyor' demişti. Ama bu uyarılar, Ankara'da koltuklarda oturanlara hiç ulaşmadı. Hiçbirisi umursamadı. 3 yıl önce Amasra'da yaşanan bir iş kazası değildir, göz göre göre gelen bir cinayettir. Defalarca uyarılmış, raporlanmış, dile getirilmiş bir faciadan 'kader' diyerek sıyrılan sorumsuz bir zihniyetin sonucudur."

CHP milletvekilleri, 14 Ekim 2022'de Amasra maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden madencilerin fotoğraflarını masalara koydu. Milletvekilleri yakalarına "Amasra'yı unutma" yazılı kokart taktı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır