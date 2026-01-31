HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: "Hedefimiz terörsüz Türkiye"

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye hedefinin milli bir proje olduğunu vurgulayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyledi.

TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: "Hedefimiz terörsüz Türkiye"

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Gül, "Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye, güçlü bir şekilde terörle mücadelesini vermiş, teröre diz çöktürmüş bir ülkedir. Bugün Türkiye üzerinde emelleri olanların tüm oyunlarını ellerinden alacak güçteyiz hamdolsun.

TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" 1

Bunu yapmak için de kendi meclisimizde kurulan komisyonda, milletin mutabakatı ve talebiyle, Türkiye'de terör örgütlerinin ülkemizi bir daha asla geriye götürmemesi için milli bir proje yürütüyoruz. Bu, Türkiye'nin vermiş olduğu kararla yoluna devam eden bir süreçtir. Buradaki amacımız terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi kurma hedefidir. Suriye'de çok şükür önemli ve olumlu gelişmeler var. Tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin hem demokrasisi hem ekonomisi daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.

TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" 2

"DAHA GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİYE KAVUŞACAĞIZ"

Türkiye'de yaşayan herkesin eşit yurttaş olduğunu vurgulayan Abdülhamit Gül, "Bu ülkenin taşında, toprağında, bu ülkede nerede doğmuş olursa olsun herkes eşittir, birinci sınıf vatandaştır. İster Türk'ü, ister Kürt'ü, ister Alevi'si, ister Sünni'si olsun, bu topraklarda kim yaşıyorsa bu coğrafyanın birinci sınıf vatandaşıdır. Bu anlayışla Türk'ün Kürt'ten hiçbir zaman ayrılmadığı, et ve tırnak gibi kıyamete kadar kardeşçe yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha fazla birleşerek, daha fazla kenetlenerek terörsüz Türkiye'yi kuracak, daha güçlü bir ekonomiye, daha yüksek refah seviyesine ve daha güçlü bir demokrasiye kavuşacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankada sahte olduğu ortaya çıktı! Besiciyi 650 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandıBankada sahte olduğu ortaya çıktı! Besiciyi 650 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
Eşinin ardından kendisi de sentetik ecza haplarıyla yakalandı! Gazetecilere saldırdılarEşinin ardından kendisi de sentetik ecza haplarıyla yakalandı! Gazetecilere saldırdılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit Gül ak parti Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.