TBMM harekete geçti: Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu kurulacak

TBMM, suça sürüklenen çocuklar konusu gündemine aldı. Kadıköy'de Ahmet Minguzzi'nin 18 yaş altı çocuklar tarafından katledilmesiyle gündeme gelen ve kamuyounda tartışma konusu olan suça sürüklenen çocuklarla ilgili Meclis'te komisyon kurulacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR KONUSUNDA KOMİSYON KURULUYOR

Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, genel kurulun 19 Kasım 2025 tarihli 19'uncu birleşiminde karar verildi.

BAKAN TUNÇ GEÇTİĞİMİZ AY KONUYU DEĞERLENDİRMİŞTİ: "ISLAH EDİCİ TEDBİR ÖNEMLİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Suça sürüklenen çocuklar konusu çok önemli. Çocuklar suç işlediğinde caydırıcı ve ıslah edici tedbirlerin alınması çok önemli. Bir taslak hazırladık ve Meclis grubumuza bu taslağı arz ettik onlar çalışacaklar üzerinde milletvekillerimiz bunu değerlendirecekler ve bir teklife dönüşecek" dedi.

Yeni yargı paketleri hakkında konuşan Bakan Tunç, "Şimdi gündemde 11. yargı paketi var. 11. yargı paketinde özellikle toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçların önlenmesi bakımından hem soruşturma hem kovuşturma açısından yapılabilecek düzenlemeler var. Yine bilişim suçlarının özellikle vatandaşları mağdur eden sanal bahis gibi, sanal kumar gibi hususların önlenmesine yönelik mobil hatlarla dolandırıcılık, bilişim yoluyla dolandırıcılığın önlenmesine yönelik önemli taslaklarımız var. Bunları Meclis grubumuza arz ettik. Yine hukuk yargılamalarında onu da 11. yargı paketi olarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır