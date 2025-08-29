HABER

TBMM olağanüstü toplandı! Bakan Fidan "Altını çizerek söylüyorum" diyerek açıkladı: "Bizden başka ülke yok"

Gözler bugün Filistin ve Gazze'de yaşanan İsrail katliamını konuşmak üzere olağanüstü toplanan TBMM'deydi. Toplantıda konuşan Bakan Fidan "Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. Altını çizerek söylüyorum, İsrail’le ticaretini kesen başka ülke bulunmamaktadır" sözleriyle dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

CHP'nin çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu bugün Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: SOMUT ADIMLARIN ACİLEN ATILMASINI TEKLİF EDİYORUM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap ederken şunları kaydetti:

  • İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir.

  • İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır.

  • Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum.

  • Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum.

BAKAN FİDAN'DAN SERT TEPKİ: "BİZİM AÇIMIZDAN HÜKÜMSÜZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise toplantıdaki konuşmasında şu mesajları verdi:

  • Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir.

  • İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararı bizim açımızdan hükümsüzdür. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar.

  • Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişi tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır.

"ALTINI ÇİZEREK SÖYLÜYORUM"

  • İsrail’le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. Altını çizerek söylüyorum, İsrail’le ticaretini kesen başka ülke bulunmamaktadır.

  • İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetleri, Filistin meselesinde diplomasi açısından tarihi kırılmadır.

'SURİYE' MESAJI

  • Suriye'nin kadim ve değerli topluluklarının, bu çarpık (toprak bütünlüğüne karşı) hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyeceğiz.
