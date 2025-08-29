TBMM olağanüstü toplandı! Bakan Fidan "Altını çizerek söylüyorum" diyerek açıkladı: "Bizden başka ülke yok"

Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararı bizim açımızdan hükümsüzdür. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar.