TBMM olağanüstü toplandı! Bakan Fidan "Altını çizerek söylüyorum" diyerek açıkladı: "Bizden başka ülke yok"

CHP'nin çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu bugün Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap ederken şunları kaydetti:
İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır.
Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise toplantıdaki konuşmasında şu mesajları verdi:
Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir.
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararı bizim açımızdan hükümsüzdür. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar.
İsrail’le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. Altını çizerek söylüyorum, İsrail’le ticaretini kesen başka ülke bulunmamaktadır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum