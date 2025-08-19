HABER

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ alev alev yandı! Komisyon gününde gündem yaratacak olay…

TBMM’de bugün yapılacak olan komisyon toplantısı öncesinde Meclis önünde 'Beyaz Toros' bir aracın yanması bir anda gündem yarattı. Araca kısa sürede müdahale edildi, yangın söndürüldü. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre araç sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının ardından Silivri'de yaptığı ‘Savcı odasında Beyaz Toros’ açıklaması çok tartışılmıştı.

MECLİS’TE BUGÜN KOMİSYON TOPLANTISI VARDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeniden toplanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'de başlayacak.

İki oturum halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak.

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.

İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

YARIN DA TOPLANTI YAPILACAK

Komisyonun 5'inci toplantısı da yarın gerçekleştirilecek. İlk oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum- Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

