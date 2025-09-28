HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek

TBMM'de 28. dönem 4. Yasama Yılı'nda milletvekilleri ve Meclis personeli Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıyan 5G teknolojisini kullanacak.

TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarda son aşamaya gelinen 5G teknolojisinin pilot uygulaması TBMM'de de yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinlerinin verilmesinin ardından hız kazanan çalışmalar kapsamında TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üstüne 5G baz istasyonu kuruldu.

TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek 1

5G teknolojisine geçiş için çalışmalarını hızlandıran bazı operatörler, TBMM'de kullanıcılarına 5G deneyimini yaşattı. TBMM'de milletvekilleri ve Meclis personelinin deneyimine sunulan 5G teknolojisiyle ilgili olumlu geri dönüşler alındı.

TBMM yerleşkesi içinde hızlı ve kesintisiz internet ihtiyacını karşılayan 5G deneyimi, kullanıcılara ek ücret de getirmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de test deneme sürecinin başladığını duyurmuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduŞanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Hatay'da araç takla attı! Sürücü yaralandıHatay'da araç takla attı! Sürücü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
5G tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.