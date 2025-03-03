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  4. Tefecilere ve dolandırıcılara büyük baskın! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 54 ilde ‘HÜCRE-15’ operasyonları düzenlendi…

Tefecilere ve dolandırıcılara büyük baskın! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 54 ilde ‘HÜCRE-15’ operasyonları düzenlendi…

03.03.2025 08:46
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 08:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta 54 ilde gerçekleştirilen ‘HÜCRE-15’ operasyonlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda tefeciler, dolandırıcılar ve mali suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 334 şüphelinin yakalandığını belirtti. Detaylar haberimizde...

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen ‘HÜCRE-15’ operasyonlarımızda, 334 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 123’ü tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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54 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Hangi illerde operasyon düzenlediğini açıklayan Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 54 ilde operasyonlar düzenlendi" dedi.

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"ÇOK FAZLA ÇEK/SENET ELE GEÇİRİLDİ"

Yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilenleri açıklayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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antalya Tefeci Ankara Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı afyon dolandırıcı rüşvet operasyonu
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