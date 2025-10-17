HABER

Tehdit ediliyordu: İtalya'nın en önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Meloni'den açıklama

İtalya, ülkenin önde gelen gazetecilerinden biri olan Sigfrido Ranucci'nin bombalı saldırıya maruz kalması ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Dün başkent Roma'da evinin önündeki aracın altına yerleştirilen bombanın patladığını ifade eden Ranucci'nin daha önceden tehdit mesajları aldığı ortaya çıkmıştı. Polis koruması talep ettiği de öğrenilen Ranucci için İtalyan Başbakan Meloni'den de açıklama geldi.

Doğukan Akbayır

İtalya'da araştırmacı gazeteci Sigfrido Ranucci, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı. İtalya'nın en ünlü gazetecilerinden birisi olan Ranucci'nin böylesi bir saldırıya uğraması sonrası ülke şoke olurken, İtalyan Başbakan Giorgia Meloni'den de açıklama geldi. Ranucci'nin daha önceden İtalyan siyasetçileri, iş dünyası liderleri ve kamu figürlerini ilgilendiren haberler yaptığı biliniyor.

Tehdit ediliyordu: İtalya nın en önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Meloni den açıklama 1

ÜNLÜ GAZETECİYE BOMBALI SALDIRI

İtalya, devlet televiyonu RAI3'ün araştırma dizisi Report'un sunuculuğunu yapan Sigfrideo Ranucci'ye yönelik bombalı saldırıyla sarsıldı.

Dün akşam yerel saatle 22.00'de Ranucci'nin Pormezia kentindeki konutunun önündeki iki aracı bomba ile patlatıldı. Patlamada gazetecinin evinde hasar oluştuğu belirtildi.

Tehdit ediliyordu: İtalya nın en önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Meloni den açıklama 2

20 DAKİKA İLE HAYATA TUTUNDU

Olay anında ailesiyle birlikte evde bulunan Ranucci, "Dün gece eve gelip, kapının önüne park ettim. 20 dakika önce de diğer otomobilimi kızım gelip park etti… Sonra iki araçta patladı" dedi.

Tehdit ediliyordu: İtalya nın en önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Meloni den açıklama 3

TEHDİT EDİLİYORDU

Ranucci'nin hazırlayıp sunduğu Report isimli program önde gelen İtalyan siyasetçileri, iş dünyası liderleri ve kamu figürlerini ilgilendiren haberler yayınlanıyor.

Ranucci, bu hafta Report'ta yaptığı haberlerinden biri nedeniyle karşı karşıya kaldığı son iftira davasından beraat etti.

Araştırmacı gazeteci Sigfrido Ranucci'ye aldığı tehdit mesajları nedeniyle polis koruması sağlanmıştı.

Tehdit ediliyordu: İtalya nın en önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Meloni den açıklama 4

İŞTE OLAY YERİ:

MELONI: "GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dehşet verici olayın soruşturulmaya başlandığını belirterek gazeteciye destek verdi.

Basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Meloni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Gazeteci Sigfrido Ranucci'ye tam dayanışmamı sunuyor ve maruz kaldığı bu ağır sindirme eylemini en güçlü şekilde kınıyorum. Bilgi edinme özgürlüğü ve bağımsızlığı, demokrasilerimizin vazgeçilmez değerleridir ve bunları savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Report

