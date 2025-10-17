Tehdit ediliyordu: İtalya'nın en önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Meloni'den açıklama

İtalya'da araştırmacı gazeteci Sigfrido Ranucci, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı. İtalya'nın en ünlü gazetecilerinden birisi olan Ranucci'nin böylesi bir saldırıya uğraması sonrası ülke şoke olurken, İtalyan Başbakan Giorgia Meloni'den de açıklama geldi. Ranucci'nin daha önceden İtalyan siyasetçileri, iş dünyası liderleri ve kamu figürlerini ilgilendiren haberler yaptığı biliniyor.

ÜNLÜ GAZETECİYE BOMBALI SALDIRI

İtalya, devlet televiyonu RAI3'ün araştırma dizisi Report'un sunuculuğunu yapan Sigfrideo Ranucci'ye yönelik bombalı saldırıyla sarsıldı.

Dün akşam yerel saatle 22.00'de Ranucci'nin Pormezia kentindeki konutunun önündeki iki aracı bomba ile patlatıldı. Patlamada gazetecinin evinde hasar oluştuğu belirtildi.

20 DAKİKA İLE HAYATA TUTUNDU

Olay anında ailesiyle birlikte evde bulunan Ranucci, "Dün gece eve gelip, kapının önüne park ettim. 20 dakika önce de diğer otomobilimi kızım gelip park etti… Sonra iki araçta patladı" dedi.

TEHDİT EDİLİYORDU

Ranucci'nin hazırlayıp sunduğu Report isimli program önde gelen İtalyan siyasetçileri, iş dünyası liderleri ve kamu figürlerini ilgilendiren haberler yayınlanıyor.

Ranucci, bu hafta Report'ta yaptığı haberlerinden biri nedeniyle karşı karşıya kaldığı son iftira davasından beraat etti.

Araştırmacı gazeteci Sigfrido Ranucci'ye aldığı tehdit mesajları nedeniyle polis koruması sağlanmıştı.

İŞTE OLAY YERİ:

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

MELONI: "GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dehşet verici olayın soruşturulmaya başlandığını belirterek gazeteciye destek verdi.

Basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Meloni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Gazeteci Sigfrido Ranucci'ye tam dayanışmamı sunuyor ve maruz kaldığı bu ağır sindirme eylemini en güçlü şekilde kınıyorum. Bilgi edinme özgürlüğü ve bağımsızlığı, demokrasilerimizin vazgeçilmez değerleridir ve bunları savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Report