HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tehditle 200 bin TL'sini alıp, dövdüler; 4 gözaltı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tehdit ettikleri kişiden 200 bin lira alıp, darbeden 4 şüpheli, gözaltına alındı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K.

Tehditle 200 bin TL'sini alıp, dövdüler; 4 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K. ile R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin bir kişiden tehdit yoluyla 200 bin lira aldığını belirledi. Şüphelilerin daha sonra mağdurdan 50 bin lira daha istediklerini, vermeyince yolunu keserek aracına el koyduklarını ve tabancayla darbettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. 'Nitelikli yağma, 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Tehditle 200 bin TL sini alıp, dövdüler; 4 gözaltı 1

Tehditle 200 bin TL sini alıp, dövdüler; 4 gözaltı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk karasuları Samsun'daki yüzen karakol ile daha güvendeTürk karasuları Samsun'daki yüzen karakol ile daha güvende
Kartepe'de ruhsatı iptal edilen otel mühürlendiKartepe'de ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.