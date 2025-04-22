Tehditlerin ardı arkası kesilmiyor! Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü yerde dikkat çeken meydan okuma

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'deki bit pazarına gitmişti. Minguzzi burada 2 çocuğun saldırısına uğradı. Aldığı bıçak ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan Minguzzi, yaşam mücadelesini kaybetmişti.

AİLE DEFALARCA TEHDİT EDİLDİ

Korkunç olay ülke genelinde infial yarattı. Olayın ardından acılı aile defalarca tehdit edilirken, Minguzzi'nin mezarına da saldırı gerçekleştirildi. Öte yandan Minguzzi ailesini canlı yayına çıkartacağını söyleyen gazeteci Candaş Tolga Işık da tehdit edildiğini açıkladı.

DAVA SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINDI

Tehditlerin ardından davayla ilgili gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi davası 'suç örgütü' kapsamına alındı.

MİNGUZZİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE VİDEO ÇEKTİLER

Öte yandan sosyal medyada dikkat çeken videolar da dolaşıma girdi. Minguzzi'yi öldüren 15 yaşındaki katile yönelik destek videoları paylaşıldı. Küçük yaşta olduğu tahmin edilen kişiler Minguzzi'nin cinayetinin gerçekleştiği yere gidip orada video çekti. Şahısların yaşlarının 12 ila 14 arasında değiştiği düşünülürken, saç tıraşlarının Minguzzi'nin katiliyle benzer olması dikkat çekti.