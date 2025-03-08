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  4. Tehlike çanları çalıyor! Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı

Tehlike çanları çalıyor! Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.03.2025 10:31
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da tehlike çanlarının çaldığını belirterek, 6 büyüklüğünde bir deprem olması halinde zemini kötü bazı ilçelerin kötü etkileneceğini söyledi. Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek sayarak uyardı.

Tehlike çanları çalıyor! Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı bir yayında, olası İstanbul depreminde yaşanacaklara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un zemin olarak en iyi bölümlerini sıralayan Üşümezsoy şunları söyledi:

"BURALARIN ZEMİNİ ÇOK SAĞLAMDIR"

"Aydos, Çamlıca ve Kadıköy'e doğru gelen kesimler sağlam. Maltepe ve Kartal'ın sırt kesimleri çok sağlamdır. Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Yukarı bölgeleri sağlam. Bu yüzden herkes oralara gitti, yeşil alan kalmadı."

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İSTANBUL'DA EN KÖTÜ ZEMİNE SAHİP İLÇELER

İstanbul'da en kötü zeminin Bakırköy'den başladığını kaydeden Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısı bu formasyondan oluşuyor. Topkapı'dan daha ileriden Yenikapı'dan başlıyor, Zeytinburnu ve Ataköy'ü de kapsıyor. Çekmece'ye kadar kadar geliyor. Şimdi yeni siteler yapıldı. Esenyurt'un kuzeyindeki Bahçeşehir, onun hemen yanında Sazlıbosna'ya kadarki kısım.

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"6,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM OLURSA..."

Buralarda 6,0 büyüklüğünde bir deprem olursa, Silivri ve Kumburgaz'da bunları rahat rahat kaydırıyor. Üzerindeki bina aşağı doğru kayıyor. Şimdi bile orada heyelanlar kaymaya sebebiyet verdiği için binaların altı boşta kalıyor. Heyelan nedeniyle kaymasın diye fore kazı çakıyorlar. Böyle bir depremde bunlar aşağıya doğru kayar. O açıdan riskli" ifadelerini kullandı.

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deprem İstanbul şener üşümezsoy
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