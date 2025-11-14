HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tehlikeli durum bertaraf edildi! "İnsanlık tarihinde ilk kez..."

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Novovoronej Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Zaporijya Nükleer Santrali'nin 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yoğun saldırıya maruz kaldığını anlatan Likhachev, "İnsanlık tarihinde ilk kez büyük bir nükleer tesisin bir ay boyunca harici güç kaynağıyla bağlantısı kesildi. İşletme ekibi mükemmel çalıştı ve istasyonun tam güvenliğini sağladı." dedi.

Tehlikeli durum bertaraf edildi! "İnsanlık tarihinde ilk kez..."

Rosatom'dan yapılan açıklamada, Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Kaliningrad’da bir araya geldiği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Likhachev görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İNSANLIK TARİHİNDE İLK!

Zaporijya Nükleer Santrali'nin 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yoğun saldırıya maruz kaldığını anlatan Likhachev, "İnsanlık tarihinde ilk kez büyük bir nükleer tesisin bir ay boyunca harici güç kaynağıyla bağlantısı kesildi. İşletme ekibi mükemmel çalıştı ve istasyonun tam güvenliğini sağladı." dedi.

UAEA ile birlikte Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki tehlikeli durumun bertaraf edildiğine işaret eden Likhachev, santraldeki güvenliğin tümüyle kontrol altında bulunduğunu kaydetti.

Tehlikeli durum bertaraf edildi! "İnsanlık tarihinde ilk kez..." 1

Likhachev, çarşamba gecesi İHA'larla gerçekleştirilen saldırıya da değinerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 İHA, Novovoronej Nükleer Santrali'ne gönderildi. Hepsi vurularak etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte, İHA'ların bazı parçaları yapıya düştü ve genel dağıtım cihazına zarar verdi. Olası olayları önlemek için istasyonun üç ünitesinin şebekeden bağlantısı kesildi. Onarım çok hızlı tamamlanarak dün sabah itibarıyla nominal kapasitesine geri döndü ve elektrik üretmeye devam etti."

Grossi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni de istişare ettiklerini anlatan Likhachev, Rosatom'un Mısır ve Bangladeş'te inşa ettiği santrallerin de ele alındığını söyledi.

ABD'NİN NÜKLEER SİLAH DENEMELERİNE BAŞLAMA PLANI!

Grossi de burada yaptığı açıklamada, ABD'de nükleer silah denemelerine tekrar başlama planlarının "görmezden gelinemeyecek" bir gelişme olduğunu söyledi.

Tehlikeli durum bertaraf edildi! "İnsanlık tarihinde ilk kez..." 2

Söz konusu denemelerin başladığına dair bir bulguya rastlamadıklarını kaydeden Grossi, "Umarım böyle devam eder." dedi.

Grossi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve uluslararası diğer projelerin, Rosatom ile UAEA arasındaki işbirliğini daha da önemli hale getirdiğini sözlerine ekledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildiPolisin durdurduğu araçta uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi
"Yapay Pankreas" dönemi başlıyor!"Yapay Pankreas" dönemi başlıyor!

Anahtar Kelimeler:
Rusya İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.