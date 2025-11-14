Tehlikeli durum bertaraf edildi! "İnsanlık tarihinde ilk kez..."

Rosatom'dan yapılan açıklamada, Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Kaliningrad’da bir araya geldiği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Likhachev görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İNSANLIK TARİHİNDE İLK!

Zaporijya Nükleer Santrali'nin 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yoğun saldırıya maruz kaldığını anlatan Likhachev, "İnsanlık tarihinde ilk kez büyük bir nükleer tesisin bir ay boyunca harici güç kaynağıyla bağlantısı kesildi. İşletme ekibi mükemmel çalıştı ve istasyonun tam güvenliğini sağladı." dedi.

UAEA ile birlikte Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki tehlikeli durumun bertaraf edildiğine işaret eden Likhachev, santraldeki güvenliğin tümüyle kontrol altında bulunduğunu kaydetti.

Likhachev, çarşamba gecesi İHA'larla gerçekleştirilen saldırıya da değinerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 İHA, Novovoronej Nükleer Santrali'ne gönderildi. Hepsi vurularak etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte, İHA'ların bazı parçaları yapıya düştü ve genel dağıtım cihazına zarar verdi. Olası olayları önlemek için istasyonun üç ünitesinin şebekeden bağlantısı kesildi. Onarım çok hızlı tamamlanarak dün sabah itibarıyla nominal kapasitesine geri döndü ve elektrik üretmeye devam etti."

Grossi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni de istişare ettiklerini anlatan Likhachev, Rosatom'un Mısır ve Bangladeş'te inşa ettiği santrallerin de ele alındığını söyledi.

ABD'NİN NÜKLEER SİLAH DENEMELERİNE BAŞLAMA PLANI!

Grossi de burada yaptığı açıklamada, ABD'de nükleer silah denemelerine tekrar başlama planlarının "görmezden gelinemeyecek" bir gelişme olduğunu söyledi.

Söz konusu denemelerin başladığına dair bir bulguya rastlamadıklarını kaydeden Grossi, "Umarım böyle devam eder." dedi.

Grossi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve uluslararası diğer projelerin, Rosatom ile UAEA arasındaki işbirliğini daha da önemli hale getirdiğini sözlerine ekledi.Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır