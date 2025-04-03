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  4. Tek dertleri ısınmaktı... Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti!

Tek dertleri ısınmaktı... Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.04.2025 18:10
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Konya'nın Akşehir ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali İhsan Çalgıcı (53) ve eşi Sıddıka Çalgıcı (52) hayatını kaybetti.

Tek dertleri ısınmaktı... Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti!

Olay, Akşehir ilçesi Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı olan Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı'dan haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çalgıcı çiftinin ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya soba
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