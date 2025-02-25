Tek isteği karşıdan karşıya geçmekti: Motosiklet hızla genç kıza çarptı! Metrelerce sürükledi…

Olay, Efeler ilçesi Doğugazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, refüjden karşıya geçmeye çalışan yayalar, trafiği kontrol edip karşıya sırayla geçmeye çalıştı. T.K. adlı genç kız, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışıyordu. O esnada, karşıdan gelen bir otomobil durup genç kızın yolun karşısına geçmesini bekledi.

METRELERCE YOLDA SÜRÜKLENDİ

T.K. yola adımını attığında, sağ tarafından hızla gelen 09 AOD 657 plakalı motosikletin sürücüsü H.E., kontrolsüz bir şekilde kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ve motosiklet, metrelerce sürüklendi.

HEMEN AMBULANS ÇAĞIRDILAR

Kaza sonrasında, çevredeki vatandaşlar ve genç kızın arkadaşları hemen yardıma koştu. Olayın hemen ardından, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri kazanın detaylarını kaydetti.

Motosikletin çarpmasıyla yere düşen genç kız, büyük bir şok yaşadı. Yardımına koşan çevredekiler, hem T.K.'ya hem de sürücü H.E.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulans çağırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan T.K. ve sürücü H.E., tedavi altına alındı. Kaza sonrasında polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatarak, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.

(İHA)