Tek katlı evdeki yangın korkuttu

Denizli’de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aile üyelerinin alevleri fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınırken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanacak raporla kesinlik kazanacağı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli
