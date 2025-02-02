Tek koluyla şampiyonluğa kulaç atıyor! 'Muhammed Ali gibi tarihe adını yazdıracak'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, azimle attığı her kulaçta engellerin aşılacağını öğreten Muhammed Ali Biçer’i başarılarından dolayı tebrik etti. Spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden Yıldırım Belediyesporlu Biçer, "En büyük hayalim önce Avrupa sonra Olimpiyat birincisi olarak bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

"MUHAMMED ALİ GİBİ TARİHE ADINI YAZDIRACAK"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi başta olmak üzere 2019 yılından bu yana ilçeye kazandırdıkları 22 spor tesisinde şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlara spor ve eğitim hizmetleri verdiklerini ve birçok şampiyon yetiştirdiklerini ifade etti. 2020 yılından bu yana 2 bin 59 özel ihtiyaç sahibi birey ve ailesine eğitim ve spor hizmeti verildiğini, şu anda 100 çocuğun aktif eğitim almaya devam ettiğini belirten Yılmaz, 4 bin 454 lisanslı sporcu bulunduğunu kaydederek, "İlçemizde şehrimizin dört bir yanından gelen geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz.

Yıldırım’ın parlayan yıldızlarından biri olan Muhammed Ali, her kulaçta engelleri geride bırakan bir şampiyon Muhammed Ali Biçer yavrumuz da tıpkı dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali gibi adını geleceğe altın harflerle yazdıracak. Bizlere sayısız gurur yaşatan Muhammed Ali gibi tüm sporcularımızın yanında olmaya, onların hayallerine omuz vermeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyorum ki bu pırıl pırıl yavrularımıza destek olunduğunda, engeller değil hayaller kazanır" diye konuştu. (İHA)



Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır