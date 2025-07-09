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Tek şarjla tam 1.205 kilometre yol gitti, dünya rekoru kırdı! Direksiyonda ise Türk isim vardı

Elektrikli bir araçla tek şarjla yapılan en uzun yolculuk rekoru kırıldı. İsviçre'den Almanya’ya uzanan bu sürüşte direksiyonda ise daha önce çok kez Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran rekor tutkunu bir Türk yani Ümit Sabancı vardı. Sabancı, daha önce de tek şarjla en fazla ülke gezme rekorunu kırarak adını tarihe yazdırmıştı.

Tek şarjla tam 1.205 kilometre yol gitti, dünya rekoru kırdı! Direksiyonda ise Türk isim vardı
Enes Çırtlık

Elektrikli araç teknolojisindeki ilerlemeler ve yeni denemeler, yalnızca çevre dostu ulaşımı değil, aynı zamanda menzil sınırlarını da yeniden tanımlıyor. Bu alandaki son bir gelişme ise ABD'li bir elektrikli otomobil üreticisinden geldi. Söz konusu üretici, bu alandaki yeni bir denemelerden birine imza attı ve Guinness Dünya Rekoru kırdı. İşte detaylar...

Tek şarjla tam 1.205 kilometre yol gitti, dünya rekoru kırdı! Direksiyonda ise Türk isim vardı 1

TEK ŞARJLA EN UZUN YOLCULUK REKORU KIRILDI

ABD'li elektrikli araç markası Lucid, "elektrikli bir araçla tek şarjla yapılan en uzun yolculuk" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırdı. "Lucid Air Grand Touring" isimli elektrikli otomobil ile kırılan bu rekorda İsviçre'nin St. Moritz kentinden Almanya'nın Münih şehrine yolculuk edildi.

Tek şarjla tam 1.205 kilometre yol gitti, dünya rekoru kırdı! Direksiyonda ise Türk isim vardı 2

DİREKSİYONDAKİ İSİM BİR TÜRK

Direksiyon ise daha önce çok kez Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran bir Türk olan Ümit Sabancı'ya emanet edildi. Sabancı, söz konusu araç ile tek şarjla 1.205 kilometre yol kat etti ve böylece elektrikli bir araçla tek şarjla yapılan en uzun yolculuk rekoru kırılmış oldu.

Tek şarjla tam 1.205 kilometre yol gitti, dünya rekoru kırdı! Direksiyonda ise Türk isim vardı 3

DAHA ÖNCE TEK ŞARJ İLE 9 ÜLKE AŞMIŞTI

Ümit Sabancı 2024 yılında ise seri üretim bir bataryalı elektrikli araçla tek şarjla en fazla ülke gezme rekorunu kırarak dokuz ülkeyi birden geçmişti.

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