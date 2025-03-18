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  4. Tek suçu kaldırımda yürümek! Yaşadığı kaza 'pes' dedirtti... Şanssız adam ağır yaralandı

Tek suçu kaldırımda yürümek! Yaşadığı kaza 'pes' dedirtti... Şanssız adam ağır yaralandı

18.03.2025 11:14
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18.03.2025 11:14
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Bayrampaşa'da yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Başına geleceklerden habersiz olan adam kaldırımda yürüdüğü sırada, aydınlatma direği devrildi. Devrilen direk adamın üstüne düştü. Amacı sadece kaldırımda yürümek olan vatandaş ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya tanık olan bir kişi ise "Dışarı çıktığımızda elektrik direğinin adamın üstüne devrildiğini gördük" dedi. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi.

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AĞIR YARALANAN VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı. Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

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'PES' DEDİRTEN OLAY KAMERALARA YANSIDI

Olay anında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine aydınlatma direğinin düştüğü anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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"ELEKTRİK DİREĞİNİN ADAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Olaya tanık olan Emin Emengen, "Dışarı çıktığımızda elektrik direğinin adamın üstüne devrildiğini gördük. Komşular ve esnaf olarak ilk müdahaleyi biz yaptık. Adamın omuzuna düşüyor, oradan sekerek bacağına düşüyor. Daha sonra ambulans ve itfaiye geldi. Bacakta kırık var, omuzunda kırık olup olmadığını bilmiyorum. Ama hayati bir tehlike düşünmüyorum. Bacak biraz sıkıntılı, Allah yardımcısı olsun" dedi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa direk kaza
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