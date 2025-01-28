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Tek tek ortaya çıkıyor! Gazelle Resort Oteli'nin genel müdürü ifadesinde anlattı: ‘Belediye başkan yardımcısını işlemi hızlandırmak için aradım’

28.01.2025 08:20
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Grand Kartal Otel’deki yangın faciası adım adım nasıl gelmiş gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Yangına ilişkin tutuklanan Gazelle Resort Oteli'nin Genel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesi ortaya çıktı. Demir ifadesinde, muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in isteğiyle evrak sürecinin hızlanması için Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüğünü söyledi. "Müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?" sözü üzerine harekete geçmiş…

Tek tek ortaya çıkıyor! Gazelle Resort Oteli'nin genel müdürü ifadesinde anlattı: ‘Belediye başkan yardımcısını işlemi hızlandırmak için aradım’

Bolu'da 78 kişinin ölümüne neden olan otel yangını faciasında 26 kişi gözaltına alınmıştı. 19 kişi tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi serbest bırakılmıştı.

Davaya ilişkin işletme sahibi Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Oteli'nde ise 13 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Otel geçici süreliğine oteli kapatma kararı alırken, Gazelle Otel'in tutuklanan Genel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesi ortaya çıktı.

"MÜRACAAT İŞLEMİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN ARADIM"

İfadesinde Grand Kartal Otel'deki evrak sürecinin hızlanmasıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile telefonla görüştüğünü ifade eden Gazelle Resort Otel'in Genel Müdürü Ahmet Demir, "2024 yılının Aralık ayı sonlarına doğru muhasebe müdürü Kadir Özdemir bana, belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını belirterek, "Müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?' dedi. Ben de Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim." dedi.

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"SEDAT GÜLENER, İLK DENETLEME İLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMDİ"

Gülener'e konunun içeriğine vakıf olmadığını ancak ‘Evrak sürecini hızlandırabilir miyiz?' diye sorduğunu belirten Demir ifadesinde, "Sedat Gülener bana Grand Kartal Otel'in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaatla ilgili bana ‘Konuyu öğrenelim, yardımcı olurum' dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir." diye konuştu.

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"GAZELLE OTEL'DE YANGIN UYGUNLUK RAPORU YOK"

Gazelle Otel'de 2025 yılında yangın tatbikatı yapılmadığını belirten Demir, "2023 veya 2024'te yapıldığını hatırlıyorum. Tatbikat neticesinde ISG defterine kayıt oluşturuluyor. Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığı'nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum. Ancak bunlar kayıtlarda var. Her ikisini de kayıtlardan çıkarıp getirebilirim. Grand Kartal Oteli de, Gazelle Oteli de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener'in ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener'in ifadesi ortaya çıktı
Para harcamamak için 78 kişinin canına kıymışlar Para harcamamak için 78 kişinin canına kıymışlar
Anahtar Kelimeler:
yangın Grand Kartal Otel
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nedenmı aramış tarife ne kadar diye dolar mı euro mu kabul edıyoyar
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