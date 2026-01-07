'Tekerlekli PlayStation' yola çıkıyor! Sony ve Honda, Afeela için tarih verdi: İşte fiyatı (Sürpriz bir SUV da tanıtıldı)

Sony ve Honda'nın ortak girişimi Sony Honda Mobility (SHM), 90.000 dolarlık elektrikli aracı Afeela 1'in müşteri teslimatlarına 2026'nın sonlarında ABD'de başlayacağını duyurdu. Şirket ayrıca, en erken 2028'de bir üretim modeline dönüşecek olan yeni bir SUV konseptini de görücüye çıkardı.

SUV KONSEPTİ AFEELA PROTOTYPE 2026

Önce yeni Afeela Prototype 2026 ile başlayalım. The Verge'de yer alan habere göre, konsept SUV otomobil, kısa ön-arka çıkıntıları ve uzun aks mesafesiyle Afeela 1 üretim öncesi ünitesine dikkat çekici şekilde benzerlik gösteriyor. Araç hakkında başka bir detay paylaşılmazken, SHM CEO'su Yasuhide Mizuno aracı "erken aşama bir konsept" olarak nitelendirdi.

AFEELA 1'İN TESLİMAT TAKVİMİ

SHM, Afeela 1'in teslimatları başlamadan önce ise, erken rezervasyon sahiplerine aşamalı "demo sürüşleri" sunacağını belirtti. Şirket ayrıca 2027 yılında satış ağını California'ya ek olarak Arizona'ya da genişletecek. Mizuno, Japon müşterilerin ise ilk teslimatları 2027'nin başlarında bekleyebileceğini söyledi.

Afeela 1'in bazı özellikleri ise şöyle:

Ön konsolu boydan boya kaplayan ekranlar,

Yarı otonom sürüş asistanı için 40 adet sensör ve kamera,

Dört tekerlekten çekiş (AWD),

Artırılmış gerçeklik (AR) entegrasyonu ve sürüş deneyimine gömülü "sanal dünyalar".

Sony, yakın zamanda PlayStation 5 sahiplerinin oyunlarını doğrudan aracın bilgi-eğlence sistemine aktarabileceklerini (streaming) duyurmuştu.

90 BİN DOLAR LİGİ, ZORLU REKABET

Afeela satışa çıktığında, fiyatı 90.000 doların üzerindeki elektrikli araçların bulunduğu kalabalık bir pazara giriş yapacak. Bu modeller için talep; pazar doygunluğu ve Tesla, Mercedes, Audi ve BMW gibi markaların yoğun rekabeti nedeniyle önemli ölçüde soğumuş durumda. Endüstrinin büyük bir kısmı, şu anda Çinli otomobil üreticilerinin artan etkisine karşı koymak amacıyla daha uygun fiyatlı modeller geliştirmeye odaklanıyor.