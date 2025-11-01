Tekirdağ 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 4.8 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39'dur. Gün batımı ise 18:03 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 2 Kasım Pazar günü hava kapalı kalacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve kapalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltacaktır. Nem oranı yüksek olacaktır. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önemlidir. Rüzgar hızı düşük kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.