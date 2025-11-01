HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 1 Kasım 2025 tarihi için hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişirken, nem oranı %85 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 4.8 km/s düzeyinde ölçülecek. 2 Kasım Pazar günü de kapalı hava devam edecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, soğuk algınlığı riskini azaltmak açısından önemli. Astım ve alerji hastalarının dikkatli olması öneriliyor. İşte detaylar...

Tekirdağ 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 4.8 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39'dur. Gün batımı ise 18:03 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 2 Kasım Pazar günü hava kapalı kalacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve kapalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltacaktır. Nem oranı yüksek olacaktır. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önemlidir. Rüzgar hızı düşük kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı'da bir deprem daha! Güne korkutan bir sarsıntıyla daha uyandılar…Sındırgı'da bir deprem daha! Güne korkutan bir sarsıntıyla daha uyandılar…
Sabah saatlerinde korkutan deprem! Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.