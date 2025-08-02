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Tekirdağ 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Tekirdağ 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Tekirdağ'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %42 civarında olacak. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. 4 ve 5 Ağustos Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklıkların 34°C civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu dönemde rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta şiddette esmesi ve nem oranının %41-44 arasında değişmesi bekleniyor. Yağış ihtimali yine düşük seviyelerde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su tüketilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle denize girmeyi planlayanların dalga yüksekliğine dikkat etmesi önerilir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir.

Ayrıca, yüksek sıcaklıklar ve nem göz önüne alındığında açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bu önlemler kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmamıza olanak sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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