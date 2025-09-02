Tekirdağ 02 Eylül Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarında, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgar hafif ve doğu yönünden esecek. Nem oranı %78 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 3 Eylül Çarşamba günü hava parlak güneş ışığı ile aydınlık olacak. 4 Eylül Perşembe günü ise çoğunlukla güneşli bir hava olması öngörülüyor. Sıcaklık gündüzleri 29°C, geceleri 21°C civarında kalacak. Rüzgar hafif ve doğu yönünden esecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu durum rahatsızlık verebilir. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su içmeye özen gösterin. Gerekirse serin alanlarda dinlenin. Rüzgar hafif olacağı için deniz kenarında hafif dalgalara dikkat etmekte fayda var. Gündüzleri güneş ışınları etkili olacak. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmayı ve uygun kıyafetler giymeyi unutmayın.