HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 14°C'ye ulaşacakken, gece 5°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. 4 Aralık Perşembe günü çok bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 15°C olacak. 7 Aralık Pazar ise sağanak yağışlarla birlikte 13°C'de kalacak. Bu hava koşullarında dışarıda su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir.

Tekirdağ 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Tekirdağ'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 14°C civarında bekleniyor. Gece ise en düşük sıcaklık 5°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esmesi öngörülüyor. Nem oranı %93 civarında olacak.

4 Aralık Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C civarında seyredecek. 5 Aralık Cuma günü ise hava yine çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu günde 17°C civarında kalacak. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C'ye yükselecek.

7 Aralık Pazar günü sağanak yağışlar yaşanması bekleniyor. Sıcaklık 13°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalıdır. 7 Aralık Pazar günüki sağanak yağışlar için dışarıda su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir.

Rüzgarın kuzeydoğudan hafif esmesi soğuk havaya karşı korunmayı gerektiriyor. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak da faydalıdır. Nem oranının yüksek olması solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için önemlidir. Bu nedenle, astım veya alerji sorunu olanların tedavi planlarına uygun hareket etmeleri önerilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulunduNehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu
İpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durduİpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.