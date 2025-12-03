Tekirdağ 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 14°C civarında bekleniyor. Gece ise en düşük sıcaklık 5°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esmesi öngörülüyor. Nem oranı %93 civarında olacak.

4 Aralık Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C civarında seyredecek. 5 Aralık Cuma günü ise hava yine çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu günde 17°C civarında kalacak. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C'ye yükselecek.

7 Aralık Pazar günü sağanak yağışlar yaşanması bekleniyor. Sıcaklık 13°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalıdır. 7 Aralık Pazar günüki sağanak yağışlar için dışarıda su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir.

Rüzgarın kuzeydoğudan hafif esmesi soğuk havaya karşı korunmayı gerektiriyor. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak da faydalıdır. Nem oranının yüksek olması solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için önemlidir. Bu nedenle, astım veya alerji sorunu olanların tedavi planlarına uygun hareket etmeleri önerilmektedir.