Tekirdağ 03 Ekim Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 12°C civarında. Nem oranı yüksek, yaklaşık %79 seviyesinde. Bu durum hava hissiyatını artırabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 km hızla esecek.

Cumartesi günü, 4 Ekim 2025, hava benzer şekilde devam edecek. Zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 12°C olacak. Nem oranı %63 civarında. Rüzgar batı yönünden saatte 5.5 km hızla esecek.

Pazar günü, 5 Ekim 2025, hava biraz daha sakinleşecek. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Nem oranı %57 seviyelerinde. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 4 km hızla esecek.

Pazartesi günü, 6 Ekim 2025, hava çoğunlukla güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık 13°C civarında olacak. Nem oranı %55. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 4 km hızla esecek.

Salı günü, 7 Ekim 2025, hava koşulları değişecek. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık 12°C olacak. Nem oranı %53. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 km hızla esecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.