HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 03 Ekim Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 03 Ekim Cuma hava durumu yer yer yağışlı olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 03 Ekim Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 12°C civarında. Nem oranı yüksek, yaklaşık %79 seviyesinde. Bu durum hava hissiyatını artırabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 km hızla esecek.

Cumartesi günü, 4 Ekim 2025, hava benzer şekilde devam edecek. Zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 12°C olacak. Nem oranı %63 civarında. Rüzgar batı yönünden saatte 5.5 km hızla esecek.

Pazar günü, 5 Ekim 2025, hava biraz daha sakinleşecek. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Nem oranı %57 seviyelerinde. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 4 km hızla esecek.

Pazartesi günü, 6 Ekim 2025, hava çoğunlukla güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık 13°C civarında olacak. Nem oranı %55. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 4 km hızla esecek.

Salı günü, 7 Ekim 2025, hava koşulları değişecek. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık 12°C olacak. Nem oranı %53. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 km hızla esecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hazırlıklı olun!Manisa'da kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hazırlıklı olun!
MİT, MOSSAD casusunu yakaladı!MİT, MOSSAD casusunu yakaladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.