Tekirdağ 04 Aralık Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 4 Aralık 2025 Perşembe günü, Tekirdağ'da hava durumu yer yer güneşli. Ardından hava bulutlu hale gelecek. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 9°C olacak. Nem oranı %77 civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14-24 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler gözlemlenecek. 5 Aralık Cuma günü yer yer güneşli, ardından bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 10°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 11°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise 13°C ile 6°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak önemlidir. Özellikle 7 Aralık Pazar günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi faydalı olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Bu nedenle rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilmesi önem taşır. Nem oranının yüksek olması, sıcak hava hissini düşürebilir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korur.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Alacağınız önlemler, sağlığınız ve konforunuz açısından önemli olacaktır.