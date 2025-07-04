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Tekirdağ 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu açık olacak.

Tekirdağ 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Tekirdağ'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu açık olacak. Bol güneş ışığı görülecek. Hava sıcaklığı 29°C olacak. Düşük sıcaklık ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı %48 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 30°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 20°C civarında olacak. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 31°C'ye kadar yükselecek. 7 Temmuz Pazartesi günü de hava sıcaklığı 30°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Bu nedenle, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve koruyucu giysiler giymek faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Rüzgarın doğu yönünden esmesi, deniz kenarındaki bölgelerde hafif bir serinlik sağlayabilir. Ancak, rüzgarın hızı düşük olduğu için serinlik etkisi sınırlı olacaktır. Denize gireceklerin de güneşten korunmaları ve yeterli su tüketmeleri önemlidir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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