Tekirdağ 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 5 Aralık 2025 tarihi için hava durumu, artan bulutlar ve hafif yağmur ile belirleniyor. Sıcaklıkların 17°C'den 18°C'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklık 13°C'ye düşerken, sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarıda dikkatli olmak, uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak önemli. Hava koşullarını dikkate alarak plan yapmak, güvenliğinizi artırır. Bu nedenle hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Tekirdağ'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla birlikte belirleniyor. Sıcaklık 17°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu durum, gün boyunca hafif yağmur ihtimalini artırıyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 18°C'ye ulaşacağı öngörülüyor. Hafif yağmurun devam etmesi de tahmin ediliyor.

Pazar günü sıcaklıkların 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Sağanak yağışların da görüleceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkat edilmesi önemli. Uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Pazar günü soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, üşümeyi önlemek açısından gereklidir. Yağışların yoğun olacağı günlerde dikkatli olmak da önem taşıyor. Su birikintilerinden uzak durmak gerektiği unutulmamalıdır. Trafikte de dikkatli olmak, olası olumsuzlukları engelleyebilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek, yaşam konforunuzu artırır. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek, güvenliğinizi sağlar. Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkate alındığında, hazırlıklı olmak büyük fayda sağlayacaktır.

