Tekirdağ 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 20°C civarında bekleniyor. Nem oranı %78 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 35 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 18°C olması bekleniyor. Pazar günü hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 19°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Rüzgarın yüksek hızı, deniz kenarında veya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer faktördür. Bu rüzgar koşulları, deniz dalgalarını artırabilir ve su aktivitelerini zorlaştırabilir.

Yüksek nem ve sıcaklık bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların aşırı sıcak ve nemli ortamlardan kaçınmaları önerilir. Serin alanlarda vakit geçirmek önemli olabilir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda durmaktan kaçınılması faydalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanılması gereklidir.

Rüzgar hızı yüksek olduğu için açık alanlarda bulunanların uçabilecek nesnelere dikkat etmeleri önemlidir. Bu koşullarda, özellikle deniz kenarında veya açık alanlarda vakit geçireceklerin hava durumunu takip etmeleri önerilir. Planlarını buna göre yapmaları da önem taşır.